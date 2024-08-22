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С помощью гарантийной поддержки бизнес привлек более 1 млрд рублей

Новости
С помощью гарантийной поддержки бизнес привлек более 1 млрд рублей



За 8 месяцев текущего года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 62 поручительства на сумму 460 млн рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 1,01 млрд рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

Фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С начала деятельности предоставлено более 1,5 тыс. поручительств на общую сумму 6,7 млрд рублей, что помогло привлечь 18,4 млрд рублей кредитных средств.

В фонд обращались предприниматели из 11 муниципальных районов области. Активнее всех финансовой поддержкой пользовались предприятия и организации города Саратова, Балаковского и Энгельсского районов.

Напомним, Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,75% годовых для производства, сельского хозяйства, сферы услуг, 1% - для сферы торговли. Для стартапов и самозанятых граждан ставка вознаграждения снижена до 0,5% годовых. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн рублей.

Подробную информацию об условиях поддержки можно узнать на официальном сайте https://www.saratovgarantfond.ru или по тел.: (8452) 75-34-15.