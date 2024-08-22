Средняя зарплата в химпроме Саратовской области приблизилась к 100 тысячам рублей

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Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности Саратовской области по итогам 5 месяцев 2024 года составила 64,7 тыс. рублей.«В этом году наблюдается планомерное увеличение средней заработной платы в производстве. По ряду отраслей рост составил 20-30%, а по обрабатывающей промышленности в целом на 19%. Количество занятых на предприятиях обрабатывающих производств увеличилось на 2,3%», - сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.По предоставленным данным, наиболее существенный рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования, где средняя зарплата выросла на 32,4% и достигла 74,4 тыс. рублей. В лидерах позитивной динамики с ростом 32% также мебельная промышленность – почти 57 тыс. рублей.На 26,1% выросла зарплата металлургов (78,7 тыс. рублей), на 25,8% - в производстве стройматериалов (62,2 тыс. рублей).Лидирует крупнейшая в регионе объемообразующая отрасль обрабатывающей промышленности – химпром, обеспечивающий свыше 37% объема отгруженной продукции. Средняя зарплата за 5 месяцев поднялась на 26,1% и приблизилась к планке 100 тысяч рублей.