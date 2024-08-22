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В Поливановке строится новая поликлиника

Новости
В Поливановке строится новая поликлиника


Новое лечебное учреждение возводится в рамках проекта модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство новой поликлиники на 150 посещений в смену позволит организовать оказание качественной медицинской помощи населению поселка Поливановка в комфортных, современных условиях, обеспечит доступность для маломобильных групп населения.

На сегодня выполнено устройство фундамента и плит перекрытия, проложена канализация. Подрядчик приступил к возведению кирпичной кладки стен здания. На площадку завезен необходимый материал. Параллельно ведутся работы по организации подпорной стенки. Залито основание, выполняется сварка и обвязка сеток каркаса, выставляется опалубка.

«Новое современное лечебное учреждение придет на смену отделению врача общей практики в поселке Поливановка, где сейчас первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям общей численностью более трех тыс человек оказывается в разных зданиях. Проект предусматривает кабинеты приема участковых терапевтов и педиатров, узких специалистов, процедурный и физиотерапевтические кабинеты. Отделение будет оснащено необходимым медицинским оборудованием, мебелью, кондиционерами, системой навигации, комфортными зонами ожидания для пациентов», - поделился исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.