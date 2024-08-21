В сентябре театр оперы и балета представит на фестивале в Москве оперу «Пётр Первый»

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Вчера, 19 августа, в театре оперы и балета состоялось традиционное ежегодное собрание труппы по случаю открытия нового 222-го театрального сезона. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила успехи коллектива за прошедший год и благоприятную атмосферу. В новом театральном сезоне министр пожелала ярких спектаклей и проектов, которые будут приносить удовольствие и артистам, и зрителям.Художественный руководитель Юрий Кочнев рассказал о творческих планах на предстоящий сезон. Уже в сентябре планируются гастроли оперной труппы театра в Москву – 7 сентября на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» в рамках фестиваля «Видеть музыку» состоится показ оперы «Пётр Первый» А.Петрова. Далее на Новой сцене театра пройдут гастроли Волгоградского театра «Царицынская опера» - будут показаны сразу три постановки.Сезон планируется насыщенным и в плане премьер - еще до нового года зрителей ожидает две новинки: балет «Медный всадник» Р.Глиэра и комическая опера «Укрощение строптивой» В.Шебалина.Режиссёром-постановщиком балета «Медный всадник» выступит лауреат Национальной премии «Золотая Маска» Кирилл Симонов, уже поставивший на саратовской сцене ряд успешных спектаклей. Художником выступит Екатерина Злая, которая работала над балетом «Вешние воды» В.Кобекина. Сдача спектакля состоится до 1 декабря.Постановкой оперы «Укрощение строптивой» займется ростовский режиссёр лауреат международных конкурсов Павел Сорокин и художник из Петербурга Сергей Новиков. Вместе они уже работали над двумя версиями постановки оперы «Пётр Первый».Афиша предстоящего XXXVIII Собиновского музыкального фестиваля будет озвучена в начале 2025 года. Также художественный руководитель отметил, что в завершении 2024 года состоится традиционный Новогодний концерт.Труппа театра уже пополнилась яркими артистами балета, хора и оркестра. В скором времени театр обязательно познакомит артистов со зрителями и жителями города.