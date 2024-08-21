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Саратовцы помогают жителям Курской области

Новости
Саратовцы помогают жителям Курской области


Сегодня пункт временного размещения в санатории-профилактории «Сокол», который принял у себя 27 взрослых и 13 детей из Курской области, посетили заместитель председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов, министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, представители администрации г. Саратова, отделения Социального фонда России, министерства здравоохранения.

«Все вопросы, которые возникают у проживающих, решаются адресно и оперативно. Идет процесс оформления в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. При участии неравнодушных жителей региона, благотворителей доставляется все необходимое, в том числе школьные принадлежности. Организованы консультационные пункты по вопросам пенсионного обеспечения, мер социальной поддержки, трудоустройства», - прокомментировал итоги визита Денис Давыдов.

На сегодняшний день в пунктах временного размещения Саратовской области всего проживают 203 жителя Курской области и других приграничных регионов, в том числе 79 детей. Вопрос оказания поддержки курянам находится на личном контроле главы региона Романа Бусаргина.