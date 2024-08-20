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В рейтинге динамики реальных денежных доходов населения в 2024 году среди регионов ПФО Саратовская область заняла пятое место, улучшив свою позицию на +3,7%
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В рейтинге динамики реальных денежных доходов населения в 2024 году среди регионов ПФО Саратовская область заняла пятое место, улучшив свою позицию на +3,7%

Новости
В рейтинге динамики реальных денежных доходов населения в 2024 году среди регионов ПФО Саратовская область заняла пятое место, улучшив свою позицию на +3,7%


По этому показателю регион обогнал Пензенскую область (+3,3%), Татарстан (+2,4%), Оренбургскую область (+2,2%), Мордовию (+1,7%), Удмуртию (+0,3%). Обзор динамики бюджетных и социально-экономических показателей регионов за 1-е полугодие 2024 года подготовило агентство «Эксперт РА».

В среднем по стране динамика ключевых социально-экономических показателей находилась в положительной зоне, отмечает агентство. Промышленное производство выросло в 73 регионах, объем строительных работ – в 46, оборот розничной торговли – в 82, платные услуги населению – в 74. Также отмечен рост производства продукции сельского хозяйства в 46 регионах, привлечения инвестиций – в 66, реальных денежных доходов населения – в 50.