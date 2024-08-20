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В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа

Новости
В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа

В поликлиниках начинается вакцинация против гриппа вакцинами Совигрипп и Флю-М для взрослых и Ультрикс Квадри для взрослых и детей
За счет федерального бюджета получено свыше 331тыс доз в рамках национального календаря.
В течение осени поступит еще несколько партий, которые позволят привить в общей сложности порядка полутора миллионов жителей.
«Мы даем старт вакцинации от гриппа в Саратовской области. В последние два года охват профилактическими прививками был обеспечен выше 60%, это дало хорошую иммунную прослойку и хороший результат - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находилась на низком уровне, тяжелых случаев заболеваний гриппом у нас не было.
Всем жителям пора задуматься о том, чтобы обезопасить себя и своих близких от гриппа на осенне-зимний период. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.