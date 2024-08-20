В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа

просмотров: 87

В поликлиниках начинается вакцинация против гриппа вакцинами Совигрипп и Флю-М для взрослых и Ультрикс Квадри для взрослых и детейЗа счет федерального бюджета получено свыше 331тыс доз в рамках национального календаря.В течение осени поступит еще несколько партий, которые позволят привить в общей сложности порядка полутора миллионов жителей.«Мы даем старт вакцинации от гриппа в Саратовской области. В последние два года охват профилактическими прививками был обеспечен выше 60%, это дало хорошую иммунную прослойку и хороший результат - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находилась на низком уровне, тяжелых случаев заболеваний гриппом у нас не было.Всем жителям пора задуматься о том, чтобы обезопасить себя и своих близких от гриппа на осенне-зимний период. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.