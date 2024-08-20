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В Алгайском районе прошёл региональный этап Всероссийского Марафона «Земля спорта»

Новости
В Алгайском районе прошёл региональный этап Всероссийского Марафона «Земля спорта»


На стадионе районного парка культуры с. Александров-Гай прошёл региональный этап Всероссийского Марафона «Земля спорта». Программа регионального этапа состояла из следующих дисциплин: семейные старты, силовой экстрим, эстафета ГТО. В марафоне приняли участие команды из 11 муниципальных районов области, а также команда Александрово-Гайского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газовик».

«Спорт – не только средство достижения высоких результатов и укрепления командного духа, но и важный фактор, способствующий развитию физической культуры и укреплению общественного здоровья. В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в муниципальных районах области активно развивается спортивная инфраструктура, а также модернизируется существующие объекты, что способствует развитию спорта в регионе», – прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Марат Алимбеков.

По итогам регионального этапа Всероссийского Марафона «Земля спорта» будет сформирована сборная команда Саратовской области для участия на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут 25 августа 2024 г. в Калининграде.