В Саратовской области появились первые лауреаты в новых номинациях премии им. Столыпина

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В Правительстве Саратовской области состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с представителями региональной молодежи, которые в этом году претендовали на премию им. Столыпина.Напомним, премия ежегодно вручается активной молодежи в возрасте до 35 лет. Эта церемония стала 23-ей. В конкурсе участвовали 152 человека, 13 стали лауреатами. В этом году знак отличия впервые был вручен в трех новых номинациях: «за выдающиеся достижения в IT-сфере на территории Саратовской области», «за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства на территории Саратовской области», «за вклад в развитие медиасферы и современных коммуникаций». Кроме того, по инициативе губернатора размер премии был увеличен до 50 тысяч рублей.Роман Бусаргин отметил, что такие решения приняты не случайно, в Саратовской области растет число активных молодых людей и сфер, в которых они себя проявляют.«Вы принимаете активное участие в волонтерских движениях и разрабатываете технологии на основе искусственного интеллекта. Кто-то уже имеет десятки научных публикаций, патенты и является стипендиатом Правительства России, кому-то удается совмещать учебу в техническом вузе и творчество. Вы принимаете активное участие в волонтерских движениях и разрабатываете технологии на основе искусственного интеллекта», - подчеркнул губернатор.Стоит отметить, что среди лауреатов «за достижения высоких служебных показателей» есть командир тяжелой огнеметной роты тяжелого огнеметного батальонаВладислав Савичев, который записал для собравшихся видеообращение из зоны СВО.«Особого уважения заслуживают те, кто сейчас в зоне специальной военной операции защищает мирных жителей. И те, кто в тылу активно работает с молодежью, рассказывает о подвигах наших бойцов; помогает формировать и доставлять гуманитарный груз на линию боевого соприкосновения и жителям новых российских регионов. Все вы - настоящие патриоты и пример для многих», - сказал Роман Бусаргин.