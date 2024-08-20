20 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
14:14 | 20 августа
В рейтинге динамики реальных денежных доходов населения в 2024 году среди регионов ПФО Саратовская область заняла пятое место, улучшив свою позицию на +3,7%
12:02 | 20 августа
В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа
10:00 | 20 августа
В Алгайском районе прошёл региональный этап Всероссийского Марафона «Земля спорта»
09:00 | 20 августа
В Саратовской области появились первые лауреаты в новых номинациях премии им. Столыпина
21:19 | 19 августа
Костоправ Артем Баглей установил уникальный медицинский рекорд
15:30 | 19 августа
В Москве пройдет Международный антифашистский форум-2024
14:42 | 19 августа
11 медалей завоевали саратовские гребцы на «Кубке Доброй Воли»
13:00 | 19 августа
В Саратове пройдет IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы»
12:00 | 19 августа
Специалисты «Поезда здоровья» обследовали жителей трех районов
11:59 | 19 августа
АНО «Мастерская талантов» объявила о запуске нового проект об истории Москвы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области появились первые лауреаты в новых номинациях премии им. Столыпина

Новости
В Саратовской области появились первые лауреаты в новых номинациях премии им. Столыпина

В Правительстве Саратовской области состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с представителями региональной молодежи, которые в этом году претендовали на премию им. Столыпина.

Напомним, премия ежегодно вручается активной молодежи в возрасте до 35 лет. Эта церемония стала 23-ей. В конкурсе участвовали 152 человека, 13 стали лауреатами. В этом году знак отличия впервые был вручен в трех новых номинациях: «за выдающиеся достижения в IT-сфере на территории Саратовской области», «за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства на территории Саратовской области», «за вклад в развитие медиасферы и современных коммуникаций». Кроме того, по инициативе губернатора размер премии был увеличен до 50 тысяч рублей.

Роман Бусаргин отметил, что такие решения приняты не случайно, в Саратовской области растет число активных молодых людей и сфер, в которых они себя проявляют.

«Вы принимаете активное участие в волонтерских движениях и разрабатываете технологии на основе искусственного интеллекта. Кто-то уже имеет десятки научных публикаций, патенты и является стипендиатом Правительства России, кому-то удается совмещать учебу в техническом вузе и творчество. Вы принимаете активное участие в волонтерских движениях и разрабатываете технологии на основе искусственного интеллекта», - подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что среди лауреатов «за достижения высоких служебных показателей» есть командир тяжелой огнеметной роты тяжелого огнеметного батальона
Владислав Савичев, который записал для собравшихся видеообращение из зоны СВО.

«Особого уважения заслуживают те, кто сейчас в зоне специальной военной операции защищает мирных жителей. И те, кто в тылу активно работает с молодежью, рассказывает о подвигах наших бойцов; помогает формировать и доставлять гуманитарный груз на линию боевого соприкосновения и жителям новых российских регионов. Все вы - настоящие патриоты и пример для многих», - сказал Роман Бусаргин.