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В Москве пройдет Международный антифашистский форум-2024

Новости
В Москве пройдет Международный антифашистский форум-2024


11-12 сентября в Москве пройдет Международный антифашистский форум-2024, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма.

Девиз форума: «Помним о прошлом – думаем о будущем». В ходе пленарного заседания будет представлен доклад Оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества.

С докладами также выступят руководители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО.

Программой Форума запланирована Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Эстония, Сербия, Болгария, Германия, Франция, Австрия, Словения, Израиль, Польша, США и другие. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России, представители которых также выступят с докладами.

Участники Форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Также предусмотрена культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда.

По итогам Форума состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены принятые решения и итоговая резолюция.