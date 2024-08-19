11 медалей завоевали саратовские гребцы на «Кубке Доброй Воли»

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С 14 по 18 августа в Москве на гребном канале состоялись международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли».В соревнованиях принимали участие более 800 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Индии.Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ завоевали 11 медалей разного достоинства:Александр Боц - 1 место каноэ-одиночка 200 метров, 1 место каноэ-одиночка 500 метров, 3 место каноэ-двойка 200 метровПрохор Поляков - 1 место каноэ-одиночка 200 метров, 1 место смешанная эстафета 4х200 метровАнастасия Ялалова - 1 место байдарка-четверка 500 метровРамиль Алимов - 2 место в категории «Дракон-10» 200 метров, 3 место в категории «Дракон-10» 200 метровСергей Неловко - 2 место в категории «Дракон-10» 200 метров, 3 место в категории «Дракон-10» 200 метровМария Медведева - 3 место байдарка-четверка 500 метровПодготовили спортсменов тренеры-преподаватели Денис Зуев, Николай Лысых, Алексей Лысых, Сергей Шевчук, Степан Шевчук, Наталия Степанова, Алексей Неловко, Евгений Гаврилин, Сергей Лукьянов.