11 медалей завоевали саратовские гребцы на «Кубке Доброй Воли»
С 14 по 18 августа в Москве на гребном канале состоялись международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли».
В соревнованиях принимали участие более 800 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Индии.
Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ завоевали 11 медалей разного достоинства:
Александр Боц - 1 место каноэ-одиночка 200 метров, 1 место каноэ-одиночка 500 метров, 3 место каноэ-двойка 200 метров
Прохор Поляков - 1 место каноэ-одиночка 200 метров, 1 место смешанная эстафета 4х200 метров
Анастасия Ялалова - 1 место байдарка-четверка 500 метров
Рамиль Алимов - 2 место в категории «Дракон-10» 200 метров, 3 место в категории «Дракон-10» 200 метров
Сергей Неловко - 2 место в категории «Дракон-10» 200 метров, 3 место в категории «Дракон-10» 200 метров
Мария Медведева - 3 место байдарка-четверка 500 метров
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Денис Зуев, Николай Лысых, Алексей Лысых, Сергей Шевчук, Степан Шевчук, Наталия Степанова, Алексей Неловко, Евгений Гаврилин, Сергей Лукьянов.