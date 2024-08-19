В Саратове пройдет IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы»

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С 22 по 28 августа 2024 года на территории Саратовской области пройдет IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы».В форуме примут участие более 300 представителей студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и провинций Аньхой, Хубэй, Хунань, Сычуань, Цзянси и города центрального подчинения Чунцын(КНР).В рамках программы форума планируется проведение образовательных, спортивных, культурно-просветительских, экскурсионных мероприятий в формате дискуссионных площадок, проектных сессий и тренингов.Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А.