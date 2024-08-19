Специалисты «Поезда здоровья» обследовали жителей трех районов

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На минувшей неделе жители Красноармейского, Краснопартизанского и Перелюбского районов смогли проконсультироваться у терапевтов и узких специалистов.В районах работали кардиологи, неврологи, ЛОР-врачи, хирурги, офтальмологи. Пришедшим проводились такие исследования, как антропометрия, УЗИ, ЭКГ, исследование на кардиовизоре, а также экспресс анализ крови на глюкозу и холестерин.В трех районах было осмотрено порядка 400 жителей, у 160 были выявлены патологии, некоторые были направлены на дообследование.«Проект «Поезд здоровья» с успехом реализуется в Саратовской области. Жители районов проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. В августе «Поезд здоровья» побывает еще в Аркадакском, Балтайском и Ивантеевском районах. Специалисты, приезжающие в районы, выявляют патологии, на ранних стадиях протекающие бессимптомно, тем самым способствуют раннему началу лечения», - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.