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Про саратовского Героя России сняли фильм

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Про саратовского Героя России сняли фильм

В минувшие выходные в эфире федерального телеканала «Россия 24» показали фильм, снятый об Александре Потапове, проявившем мужество и героизм в ходе специальной военной операции и удостоенном звания Героя России (посмертно).

Киностудия Росгвардии представила правдивый рассказ о скромном парне из маленького города Шиханы Саратовской области, который стал примером чести и мужества для большой страны, воспоминания его сослуживцев, жены и учителей, наконец, ответ на вопрос «Что делает человека героем?»

В фильме есть уникальные кадры интервью офицера спецназа «Витязь» Александра Потапова, ставшего заветом для молодого поколения спецназовцев.

Саратовец старший лейтенант Александр Потапов служил в 604-м Центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. Когда группа офицера Александра Потапова возвращалась с задания, недалеко от маршрута следования их колонны начался обстрел.

Противник открыл огонь из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО «HIMARS» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Спецназовцы начали эвакуировать в безопасное место местных жителей. Вместе с сослуживцами Александр Потапов выводил горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. При разрыве очередного снаряда в офицер закрыл собой от осколков двух человек, сам при этом получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Потапов Александр Игоревич удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).