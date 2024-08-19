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В Саратовскую область прибыли жители Курской области

Новости
В Саратовскую область прибыли жители Курской области


Сегодня в Саратовскую область прибыли 95 жителей Курской области - семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды.

На вокзале их встретили представители Главного управления ГУ МЧС по Саратовской области, сотрудники Областной службы спасения, министерства труда и социальной защиты, управления региональной безопасности, волонтеры.

В Саратовскую область прибыли жители Курской области

«В настоящее время куряне доставляются в пункты временного размещения. С понедельника с ними начнут работать по всем вопросам специалисты различных структур. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора», – рассказали в региональном минтруде.

Напоминаем, для жителей Курской области и других приграничных регионов, приехавших в Саратовскую область, работает горячая линия: 8 (8452) 65-37-95.