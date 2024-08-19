Саратовский калач вошел в «Книгу рекордов России»
На полях XI Открытого чемпионата России по пахоте был презентован саратовский калач с рекордным весом 33,84 кг, который вошел в «Книгу рекордов России». Его изготовил Анатолий Догадин, ведущий специалист и технолог научно-технологической лаборатории музея «Саратовский калач» Вавиловского университета. Первый раз саратовский калач Анатолий испек в 2018 году. «Мне всегда нравилось кормить людей вкусной и здоровой пищей, в том числе хлебом», - рассказал технолог.
После проверки качества калача-рекордсмена, проведенной Анатолием Догадиным и экспертами на сцене, его для дегустации раздали участникам и гостям чемпионата.
На протяжении всех дней работы чемпионата в зоне гастрофестиваля были представлены калачи весом от 0,2 кг до 16 кг, они же стали призами для победителей викторин. Отметим, что в нашем регионе производством калачей занимаются ООО «Русь» Энгельсского района, «Саратовский комбинат им. Стружкина» и Вавиловский университет.
Саратовский калач дважды участвовал в конкурсе «Вкусы России», трижды - в гастрономическом фестивале «Вкусы России» и включен в гастрономическую карту России как важный региональный бренд.
После проверки качества калача-рекордсмена, проведенной Анатолием Догадиным и экспертами на сцене, его для дегустации раздали участникам и гостям чемпионата.
На протяжении всех дней работы чемпионата в зоне гастрофестиваля были представлены калачи весом от 0,2 кг до 16 кг, они же стали призами для победителей викторин. Отметим, что в нашем регионе производством калачей занимаются ООО «Русь» Энгельсского района, «Саратовский комбинат им. Стружкина» и Вавиловский университет.
Саратовский калач дважды участвовал в конкурсе «Вкусы России», трижды - в гастрономическом фестивале «Вкусы России» и включен в гастрономическую карту России как важный региональный бренд.