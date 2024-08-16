Открылся VIII Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»

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14 августа стартовал VIII Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»75 преподавателей и студентов художественных училищ и вузов со всей страны прибыли в Хвалынск, на родину великого русского художника Кузьмы Петрова-Водкина.Впереди их ожидает насыщенная десятидневная программа: встречи с интересными людьми, круглые столы, мастер-классы от именитых художников. И самое главное — письмо с натуры.Первую встречу со студентами провели директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Илья Смирнов и первый заместитель председателя Поволжского отделения РАХ Светлана Кузнецова.