14 медалей завоевали саратовцы на Играх БРИКС
В Правительстве области торжественно поздравили спортсменов - победителей международного турнира Игры БРИКС.
Соревнования прошли в Казани и стали самым масштабным спортивным событием этого лета.
Саратовские атлеты показали впечатляющие результаты. Они завоевали 14 медалей – 11 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.
Победителей поздравили заместитель председателя правительства - министр образования области Михаил Орлов, министр спорта Олег Дубовенко и олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров.
По словам самих спортсменов, эти соревнования стали важными стартами в их жизни.
Михаил Орлов подчеркнул, что за прямыми трансляциями следила вся область, а яркий результат спортсменов - отличный стимул для подрастающего поколения заниматься спортом.