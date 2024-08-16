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14 медалей завоевали саратовцы на Играх БРИКС

Новости / Главное в спорте
14 медалей завоевали саратовцы на Играх БРИКС


В Правительстве области торжественно поздравили спортсменов - победителей международного турнира Игры БРИКС.

Соревнования прошли в Казани и стали самым масштабным спортивным событием этого лета.

Саратовские атлеты показали впечатляющие результаты. Они завоевали 14 медалей – 11 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.

Победителей поздравили заместитель председателя правительства - министр образования области Михаил Орлов, министр спорта Олег Дубовенко и олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров.

По словам самих спортсменов, эти соревнования стали важными стартами в их жизни.

Михаил Орлов подчеркнул, что за прямыми трансляциями следила вся область, а яркий результат спортсменов - отличный стимул для подрастающего поколения заниматься спортом.