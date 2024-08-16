Крупный логистический комплекс в Саратове готов принимать резидентов

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Компания «Интэк» получила разрешение на ввод в эксплуатацию логистического комплекса класса «А» площадью 14,7 тыс. кв. м. Помещение укомплектовано современным оборудованием для хранения продуктов питания.Напомним, соглашение о реализации проекта по строительству было заключено между компанией «Интэк» и Правительством области в апреле 2023 года.«В рамках подписанного документа министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития было оказано содействие в получении разрешительной документации на строительство и в организации взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей.