16 августа 2024 ПЯТНИЦА
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14:00 | 16 августа
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13:02 | 16 августа
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12:11 | 16 августа
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11:00 | 16 августа
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
10:00 | 16 августа
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09:00 | 16 августа
На отремонтированной по нацпроекту дороге в сентябре временно ограничат движение
22:46 | 15 августа
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22:44 | 15 августа
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22:43 | 15 августа
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Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»

Новости
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»


Президентская платформа «Россия – страна возможностей» дала старт новому конкурсу «Индекс мечтателя». Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года. Конкурс «Индекс мечтателя» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».

Каждому участнику будет доступен набор упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Действия участников будут влиять на итоговый рейтинг, состоящий из оценки навыков и конкретных инициатив участников по использованию возможностей личного развития в России, умений мотивировать и поддерживать других людей, а также стремления трансформировать мечту в позитивную и социально значимую цель. Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября 2024 года.

200 участников конкурса, показавших лучшие результаты, будут приглашены на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж», где состоится финал. Для конкурсантов президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Росмолодёжь.Гранты предусмотрели возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой. Подать заявку на грант до 500 000 рублей участники конкурса смогут с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Кроме того, участники получат баллы программы развития «Другое Дело», брендированную сувенирную продукцию и другие подарки.