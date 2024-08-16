16 августа 2024 ПЯТНИЦА
Новости
14:00 | 16 августа
Открылся VIII Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»
13:02 | 16 августа
14 медалей завоевали саратовцы на Играх БРИКС
12:11 | 16 августа
Крупный логистический комплекс в Саратове готов принимать резидентов
11:00 | 16 августа
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
10:00 | 16 августа
В малонаселенных пунктах Саратовской области сотовая связь и Интернет улучшают качество жизни граждан
09:00 | 16 августа
На отремонтированной по нацпроекту дороге в сентябре временно ограничат движение
22:46 | 15 августа
Изучение истории как игра: новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»
22:44 | 15 августа
Новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»
22:43 | 15 августа
Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске
17:30 | 15 августа
Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В малонаселенных пунктах Саратовской области сотовая связь и Интернет улучшают качество жизни граждан

Новости

В 2024 году федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН) исполняется 10 лет. Его реализация проходит в 2 этапа, начало было положено в 2015 году.


На первом этапе проекта УЦН в населённых пунктах области осуществлялось строительство точек доступа Wi-Fi. Программа действовала с 2015 по 2021 год. Ежегодно оператором связи Ростелеком вводились тысячи точек доступа по технологии Wi-Fi по всей стране. С 2015 года в Саратовской области построено более 4,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи в 38 муниципальных районах и установлены точки доступа к сети Интернет в 285 населенных пунктах области. Точки доступа WI-FI обеспечили жителям подключение к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с бесплатно.

Второй этап проекта УЦН 2.0 стартовал в 2021 году. Размещение базовых станций сотовой связи осуществляется в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых отсутствует устойчивая связь. За это время к мобильному Интернету и сотовой связи в Саратовской области подключили 167 населенных пунктов области с охватом населения более 37,5 тыс. человек. На сегодняшний день сотовой связью охвачено 99,6% населения области, доступом к сети Интернет 96% населения региона.

В 2023 году к проекту по Саратовской области присоединился ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), обеспечив качественной связью и стабильным Интернетом 81 населенный пункт, охват населения составил более 17 тыс. человек, и ПАО «МТС», который обеспечил качественной связью и стабильным Интернетом 71 населенный пункт, охват населения составил более 15 тыс. человек. В текущем году в 111 населенных пунктах по области свою связь подключил и оператор связи МегаФон. Так, из 167 населенных пунктов в 33-х жителям стали доступны сразу 4 оператора связи, в 52-х - 3 оператора, в 57-ми - 2 оператора.

В связи с юбилеем проекта аналитическим агентством «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелеком», Tele2 и Минцифры РФ было проведено исследование, которое показало, как доступ к современным технологиям меняет образ жизни граждан в малых населенных пунктах.

Так, опрос показал, что после строительства оптических линий связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек в рамках программы УЦН больше 80% пользователей отметили улучшение качества мобильной связи. А для 96% опрошенных жителей появление высокоскоростного Интернета открыло множество возможностей, таких как общение в соцсетях и связь с близкими, оперативное получение свежих местных новостей, а также новостей о событиях в стране, 42% опрошенных положительно оценили возможность электронной записи к врачу.

«В 2024 году продолжается размещение базовых станций сотовой связи в рамках проекта УЦН. В 17 населенных пунктах идут работы по проведению связи для жителей, которые будут обеспечены качественной связью и высокоскоростным Интернетом со скоростью передачи данных в 30-90 Мбит/с. Такая скорость позволяет комфортно пользоваться любыми сервисами - учебными материалами, развлекательным контентом, а также просто общаться в сети. Обеспечение жителей услугами связи является одной из приоритетных задач нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ», - прокомментировал заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.