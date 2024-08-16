В малонаселенных пунктах Саратовской области сотовая связь и Интернет улучшают качество жизни граждан

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На первом этапе проекта УЦН в населённых пунктах области осуществлялось строительство точек доступа Wi-Fi. Программа действовала с 2015 по 2021 год. Ежегодно оператором связи Ростелеком вводились тысячи точек доступа по технологии Wi-Fi по всей стране. С 2015 года в Саратовской области построено более 4,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи в 38 муниципальных районах и установлены точки доступа к сети Интернет в 285 населенных пунктах области. Точки доступа WI-FI обеспечили жителям подключение к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с бесплатно.Второй этап проекта УЦН 2.0 стартовал в 2021 году. Размещение базовых станций сотовой связи осуществляется в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых отсутствует устойчивая связь. За это время к мобильному Интернету и сотовой связи в Саратовской области подключили 167 населенных пунктов области с охватом населения более 37,5 тыс. человек. На сегодняшний день сотовой связью охвачено 99,6% населения области, доступом к сети Интернет 96% населения региона.В 2023 году к проекту по Саратовской области присоединился ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), обеспечив качественной связью и стабильным Интернетом 81 населенный пункт, охват населения составил более 17 тыс. человек, и ПАО «МТС», который обеспечил качественной связью и стабильным Интернетом 71 населенный пункт, охват населения составил более 15 тыс. человек. В текущем году в 111 населенных пунктах по области свою связь подключил и оператор связи МегаФон. Так, из 167 населенных пунктов в 33-х жителям стали доступны сразу 4 оператора связи, в 52-х - 3 оператора, в 57-ми - 2 оператора.В связи с юбилеем проекта аналитическим агентством «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелеком», Tele2 и Минцифры РФ было проведено исследование, которое показало, как доступ к современным технологиям меняет образ жизни граждан в малых населенных пунктах.Так, опрос показал, что после строительства оптических линий связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек в рамках программы УЦН больше 80% пользователей отметили улучшение качества мобильной связи. А для 96% опрошенных жителей появление высокоскоростного Интернета открыло множество возможностей, таких как общение в соцсетях и связь с близкими, оперативное получение свежих местных новостей, а также новостей о событиях в стране, 42% опрошенных положительно оценили возможность электронной записи к врачу.«В 2024 году продолжается размещение базовых станций сотовой связи в рамках проекта УЦН. В 17 населенных пунктах идут работы по проведению связи для жителей, которые будут обеспечены качественной связью и высокоскоростным Интернетом со скоростью передачи данных в 30-90 Мбит/с. Такая скорость позволяет комфортно пользоваться любыми сервисами - учебными материалами, развлекательным контентом, а также просто общаться в сети. Обеспечение жителей услугами связи является одной из приоритетных задач нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ», - прокомментировал заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.