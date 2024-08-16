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На отремонтированной по нацпроекту дороге в сентябре временно ограничат движение

Новости
На отремонтированной по нацпроекту дороге в сентябре временно ограничат движение


Речь идет о трассе «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка», которую ранее на всей протяженности – 28 км – отремонтировали по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

15 сентября в Хвалынском районе состоится легкоатлетический пробег «Алексеевка - Хвалынск». Программа включает три дистанции: 30 км, 10 км и 3 км. В связи с чем с 9 часов 00 минут до 14 часов 30 минут на участке км 0+000 – км 27+940 а/д «Хвалынск - Ивановка – Алексеевка» - а/д «Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» будет введено временное ограничение движения.

Планируется, что участие в забеге примут порядка 300 человек.

Автомобилисты смогут добраться до Хвалынска по федеральной трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград», минуя поворот на Алексеевку.

Дорога «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка» выбрана не случайно – она находится в живописном месте, часть маршрута легкоатлетов будет проходить вдоль Волги. А в 2021-2022-м годах трассу полностью отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы были выполнены по технологии холодной регенерации (связана с переработкой старого дорожного полотна), в результате получился прочный асфальтогранулобетонный слой. Также по нацпроекту, на участках дороги, проходящих через населенные пункты Алексеевку и Ивановку, было установлено наружное освещение.