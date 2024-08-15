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Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа

Новости
Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа

Молодые художники – финалисты приехали в Киров, чтобы принять участие в очном четырехдневном финале фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ», который проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в округе Игоря Комарова. Событие объединило порядка 35 художников округа.

15 августа в открытии фестиваля приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и Губернатор Кировской области Александр Соколов.

Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа

«С каждым годом фестиваль привлекает к себе все больше внимания, особенно от жителей городов, в которых он оставляет яркий след благодаря созданным муралам. Хотелось бы, чтобы творческое сообщество округа расширялось, а ребята, желающие изменить города и сделать их лучше, имели для этого возможности. Уверен, что фестиваль будет только расти и развиваться, приобретать новые смыслы и форматы», – отметил Олег Машковцев.
«Я благодарен аппарату полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе за то, что доверили Кировской области проведение одного из самых красивых проектов в округе. Уникальность создаваемых вами картин в том, что они украшают не частные коллекции, а становятся общественным достоянием», – обратился к художникам Александр Соколов.

Для молодых творцов в течение трех дней подготовлена насыщенная программа, включающая образовательный блок от федеральных экспертов и культурно-досуговый блок с экскурсией по городу и знакомством с главными достопримечательностями.
К просмотру образовательных модулей может подключиться любой желающий. Ссылки на видеотрансяции размещены в группе фестиваля в социальной сети Вконтакте и на сайте formartpfo.ru.

Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа

В рамках программы для финалистов запланированы лекции на тему создания стиля, продвижения и упаковки своего продукта, имиджа художника, влияния технологий на публичное искусство и другие. В роли спикеров выступят эксперты сферы уличного искусства, в числе которых междисциплинарный художник, общественный деятель, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, художник и граффити райтер, куратор выставок и проектов, номинант Премии Кандинского Миша Мост и директор института исследования стрит-арта (г. Санкт-Петербург), исследовательница традиционной и современной культуры Нижегородской области, художник, куратор социокультурных проектов Анна Нистратова.

Одним из ярких событий финала станет создание эскиза общего мурала, в основу которого лягут идеи юбилея города и его позиционирования как столицы рассветов, а также смыслы наследия молодых. Ключевой линией граффити станет единство поколений регионов Приволжского федерального округа. Граффити-работа украсит стены в арт-пространстве «Фантазариум».
Подведение итогов фестиваля пройдет 17 августа на торжественной церемонии закрытия. Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Труд Крут» реализуют работы в 10 городах России.

Напомним, что участниками фестиваля «ФормАРТ» могли стать как профессиональные стрит-арт-художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет, создавшие эскизы художественных работ под единым брендом «Единство поколений», посвященным Году семьи в России, объявленному Главой государства. Кроме того, в этом году была объявлена специальная номинация «Труд Крут», посвященная 65-летию движения студенческих отрядов, где участником мог стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации.
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