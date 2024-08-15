Балаковская учительница стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства

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Совсем недавно стартовал Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи», направленный на выявление и поддержку педагогов, работающих с «особыми детьми». Учитель школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам г. Балаково Диляра Каталова стала участником конкурса.На уроках по основам социальной жизни Диляра Шамильевна готовит к жизни в обществе учеников с нарушением интеллекта, расстройством аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Ребята расширяют кругозор и знакомятся с различными сторонами повседневной жизни: развивают навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением домашнего хозяйства, знакомятся с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формируют необходимые умения.Свои профессиональные достижения педагог высшей квалификационной категории представила в номинации «Педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями». По итогам регионального этапа конкурса профессионального мастерства Диляра Каталова стала победителем в своей номинации.