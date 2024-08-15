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Чемпионат по пахоте: Отборочные соревнования

Новости
Чемпионат по пахоте: Отборочные соревнования


В Саратове проходят отборочные соревнования собравшие лучших пахарей из регионов России и дружественных стран. Участники борются за право выйти в финал и выиграть главный приз – новый трактор АГРОМАШ 90ТК.

XI Открытый чемпионат России по пахоте пройдет с 16 по 18 августа на территории Саратовской области в Гагаринском районе (пересечение СКАД и Усть-Курдюмского шоссе вблизи рынка «Фудпорт»).

Наши опытные механизаторы уже не первый год достойно представляют регион на российских и международных чемпионатах по пахоте. Так один из участников нашей команды – Сергей Сергейчев, механизатор из Марксовского района, в прошлом году стал победителем «Трактор-шоу» в Казани, а в 2019 году был призером этих соревнований.

В этом году в команду Саратовской области вошли также две студентки 4 курса факультета инженерии и природообустройства Вавиловского университета – Елена Федорчук и Анна Чиркова. Они успешно прошли отборочный этап, продемонстрировав мастерство обработки почвы на тракторе «АгроМаш-90ТК» с оборотным двухкорпусным плугом.