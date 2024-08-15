15 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 15 августа
Киров собрал уличных художников со всего Приволжского федерального округа
16:27 | 15 августа
Балаковская учительница стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства
15:18 | 15 августа
Чемпионат по пахоте: Отборочные соревнования
14:17 | 15 августа
Участника СВО из Саратовской области наградили медалью Минобороны РФ
13:30 | 15 августа
Саратовская область получит 500 млн рублей на продолжение строительства набережной от первого причала до солярия «Затон»
12:30 | 15 августа
Господдержка помогает швейному предприятию наращивать объемы производимой продукции
11:28 | 15 августа
В Саратовской области 195 жителей воспользовались поддержкой на газификацию жилья
11:00 | 15 августа
На подступах к саратовским лесам обустроено 15 тысяч км минерализованных полос
10:06 | 15 августа
Саратовские медики выехали для работы в Сватовский район
10:00 | 15 августа
Яндекс 360 перезапустил Телемост: новые функции и улучшенное качество видео
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участника СВО из Саратовской области наградили медалью Минобороны РФ

Новости
Участника СВО из Саратовской области наградили медалью Минобороны РФ


Жителю Ртищевского района вручили ведомственную награду Министерства обороны РФ. Эдуард Р. награжден медалью «Участник специальной военной операции».

Медаль «Участнику специальной военной операции» – ведомственная награда Министерства обороны РФ. Вручается военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных сил РФ за непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции.

Первый заместитель главы администрации Ртищевского района Андрей Глухов и военный комиссар г. Ртищево Павел Лунин поблагодарили Эдуарда за достойное выполнение воинского долга, пожелали здоровья и скорейшей победы!