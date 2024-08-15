Участника СВО из Саратовской области наградили медалью Минобороны РФ
Жителю Ртищевского района вручили ведомственную награду Министерства обороны РФ. Эдуард Р. награжден медалью «Участник специальной военной операции».
Медаль «Участнику специальной военной операции» – ведомственная награда Министерства обороны РФ. Вручается военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных сил РФ за непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции.
Первый заместитель главы администрации Ртищевского района Андрей Глухов и военный комиссар г. Ртищево Павел Лунин поблагодарили Эдуарда за достойное выполнение воинского долга, пожелали здоровья и скорейшей победы!