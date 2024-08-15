Саратовская область получит 500 млн рублей на продолжение строительства набережной от первого причала до солярия «Затон»

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Напомним, проект по реконструкции и продлению саратовской набережной реализуется по инициативе Вячеслава Володина. После завершения работ протяженность благоустроенной береговой линии составит почти 9 километров.Ранее Вячеслав Володин обратился к ответственным за реализацию этого проекта и призвал более эффективно организовать работу.