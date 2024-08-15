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Господдержка помогает швейному предприятию наращивать объемы производимой продукции

Новости
Господдержка помогает швейному предприятию наращивать объемы производимой продукции


Социальный предприниматель Наталья Чемакина – директор и владелец ООО ПКФ «Виринея». Компания занимается производством спецодежды. В развитии бизнеса помогает господдержка, которая оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

«ПКФ «Виринея» уже 30 лет производит одежду с функциями защиты от общих загрязнений, пониженных температур, форму для спасателей, МЧС, одежду для социальных работников, военную форму. Мы выросли в современного лидера легкой промышленности региона, став победителем и дипломантом областных и всероссийских конкурсов и получив статус социального предприятия. Компания имеет свои стандарты, четырехступенчатый контроль качества», - рассказывает Наталья.

За время существования организации было проведено более трех тысяч поставок одежды. «Виринея» работает со всеми регионами России.

Наталья Чемакина рассказала, с чего началась история предприятия: «В прошлом я преподаватель, экономист по сбыту продукции, профсоюзный лидер. Первое высшее образование – инженер-строитель. Свое дело я начала в 34 года, имея неплохой багаж знаний и опыта работы. Шить любила и умела всегда. Когда в 1992 году на работе перестали платить зарплату, я решила, что пора открыть собственное дело! Семья поддержала, а в течение следующего года подтянулись друзья, муж, мама».

Социальный предприниматель отмечает, что первые шаги в бизнесе пришлось делать самостоятельно: «Начинали с аренды малого помещения, где кроили, шили и продавали все сами. Главное, что помогло справиться с трудностями – это образование антикризисного управляющего. Благодаря ему предприятие смогло преодолеть четыре кризиса и увеличить объемы производства и продаж за 30 лет более чем в 200 раз, а также создать второе поколение управленцев фирмы высочайшего уровня».

Наталья Чемакина является активным получателем поддержки от министерства экономического развития и Центра «Мой бизнес».

«Как социальное предприятие, мы получили грант в 500 тысяч рублей от министерства экономического развития. Поддержка была очень полезной - на выделенные средства мы приобрели материалы, необходимые для производства одежды. Это помогло нам увеличить количество производимой продукции.

В Центре «Мой бизнес» мы посещаем семинары, круглые столы, образовательные программы. Образовательные услуги помогают нам в повышении квалификации персонала. Мы получали консультации по теме налогообложения и введению кодов маркировки. Информация была полезна. На консультации были заданы векторы, в каком направлении нам идти.

Также мы получаем льготные кредиты от Фонда микрокредитования области на протяжении 8 лет», - отметила предприниматель.

«У нашей команды планы амбициозные. В ближайший год хотим увеличить объем продаж на 15-20%, расширить географию продаж на территории СНГ и готовиться к выходу на другие рынки. В этом году мы приобрели автоматизированную раскройную линию, что позволит нам существенно приблизиться к своей цели», - поделилась Наталья.