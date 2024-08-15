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В Саратовской области 195 жителей воспользовались поддержкой на газификацию жилья

Новости
В Саратовской области 195 жителей воспользовались поддержкой на газификацию жилья


С начала года государственной поддержкой на газификацию жилья воспользовались 195 жителей региона.

Напоминаем, право на эту меру поддержки имеют участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, члены семей участников СВО и другие категории.

Льготникам доступны три вида социальной помощи по данному направлению: единовременная выплата на газификацию жилого помещения, субсидия при догазификации жилья, а также региональный материнский капитал.

Единовременную компенсацию за понесенные расходы на газификацию жилья можно оформить один раз в размере фактически понесенных расходов, но не более 100 тысяч рублей.

Также однократно и в размере не более 100 тысяч рублей предоставляется субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков. Субсидия перечисляется непосредственно газораспределительной организации в счет оплаты договора на догазификацию жилья с газораспределительной организацией.

Кроме того, на газификацию жилого дома можно направить средства регионального материнского капитала, который назначается благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография». На сегодняшний день его размер составляет более 127 тыс. руб.

«При соблюдении определённых условий на газификацию одного и того же жилья возможно одновременно использовать средства регионального капитала, единовременной выплаты и субсидии. За подробной информацией можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения области», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.

Кроме того, консультацию можно получить по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб.2.