На подступах к саратовским лесам обустроено 15 тысяч км минерализованных полос

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В текущем году в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению пожаров устроено и обновлено 15 тысяч километров минерализованных полос в лесах. Кроме этого, проведена очистка леса от сухих деревьев на площади 116 гектаров.«Ширина минерализованной полосы должна быть не менее 1,4 метра, то есть достаточно широкая, чтобы огонь, возникший на сопредельной территории, например, в поле, не смог перейти в лес. Это барьер для огня», - пояснила директор Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина.Она также сделала акцент на том, что основной причиной пожаров в Саратовской области является пал сухой травы на сопредельной территории, а второй - неосторожное обращение с огнем граждан и только единичные случаи имеют природный фактор и связаны с сухими грозами.С целью своевременного тушения пожаров в регионе сформировано 27 групп пожаротушения численностью 280 человек.В наиболее горимых районах используется система видеонаблюдения «Лесохранитель».На сегодняшний день установлено 36 видеокамер, в том числе три из них в текущем году. Камеры охватывают видеонаблюдением практически 80% площади лесного фонда. Для полного охвата площади министерство планирует довести количество видеокамер до 50.Проект видеонаблюдения лесного фонда зарекомендовал себя как эффективный и важный для региона. Более 80% возгораний в лесном фонде и на прилегающей к лесу территориях обнаружено благодаря работе данной системы.«В текущем году привлечено к административной ответственности 72 нарушителя, в том числе 18 - за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, они заплатят штрафы на сумму 800 тыс. рублей», - уточнил заместитель начальника управления лесного хозяйства-начальник отдела федерального государственного лесного контроля(надзора) и лесной охраны Владимир Гончаров.С 27 апреля на территории Саратовской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение огня в лесу, а также въезд автотранспорта в лес, за исключением дорог общего пользования.В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефону экстренной службы «112», телефону РДС «490-516».