15 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:36 | 14 августа
Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО
18:04 | 14 августа
Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске
16:00 | 14 августа
В Саратовскую область приехали на отдых дети из Сватовского района ЛНР и ДНР
15:19 | 14 августа
Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО
13:09 | 14 августа
Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Армении
12:10 | 14 августа
Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»
10:29 | 14 августа
Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»
09:44 | 14 августа
Саратовская область принимает жителей Курской области
09:10 | 14 августа
Саратовская область вошла в топ по объёмам перевозки пшеницы
20:44 | 13 августа
Пять плюсов платных парковок в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО

Новости
Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО



Региональные компании вошли в число победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Победители:

2 место в номинации «Трейдер года» (крупный бизнес): ООО «ВолгаТрейд». Экспортирует продукты питания, горох, нут, ячмень, лён.

3 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП): Симонова Алина Андреевна ИП. Экспортирует средства для ухода за кожей.

3 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (МСП): ООО «ЛИСТЕКО». Экспортирует чечевицу.

«Эти победы подтверждают высокий уровень и конкурентоспособность саратовских компаний на международных рынках. Мы гордимся нашими экспортерами и продолжим оказывать всестороннюю поддержку для развития их деятельности», - прокомментировал зампред правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

«Компании нашего региона в очередной раз доказали свой высокий уровень, достойно представили регион на окружном этапе премии. Призовые места – это результат серьезной планомерной работы, стремления к повышению качества товаров и услуг. В развитии внешнеэкономической деятельности оказывается активная господдержка, в том числе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство". В целях расширения внешней торговли с перспективными партнерами из дружественных государств в первом полугодии этого года было проведено около 20 мероприятий различного уровня», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Награждение лучших экспортеров округа состоится в Уфе при участии Российского экспортного центра.