Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО

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Региональные компании вошли в число победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе.Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.Победители:2 место в номинации «Трейдер года» (крупный бизнес): ООО «ВолгаТрейд». Экспортирует продукты питания, горох, нут, ячмень, лён.3 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП): Симонова Алина Андреевна ИП. Экспортирует средства для ухода за кожей.3 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (МСП): ООО «ЛИСТЕКО». Экспортирует чечевицу.«Эти победы подтверждают высокий уровень и конкурентоспособность саратовских компаний на международных рынках. Мы гордимся нашими экспортерами и продолжим оказывать всестороннюю поддержку для развития их деятельности», - прокомментировал зампред правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.«Компании нашего региона в очередной раз доказали свой высокий уровень, достойно представили регион на окружном этапе премии. Призовые места – это результат серьезной планомерной работы, стремления к повышению качества товаров и услуг. В развитии внешнеэкономической деятельности оказывается активная господдержка, в том числе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство". В целях расширения внешней торговли с перспективными партнерами из дружественных государств в первом полугодии этого года было проведено около 20 мероприятий различного уровня», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Награждение лучших экспортеров округа состоится в Уфе при участии Российского экспортного центра.