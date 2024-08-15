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В Саратовскую область приехали на отдых дети из Сватовского района ЛНР и ДНР

Новости
В Саратовскую область приехали на отдых дети из Сватовского района ЛНР и ДНР


В социально-оздоровительном центре «Лазурный» началась последняя летняя смена, которая продлится по 2 сентября включительно.

На отдых в центр приехали ребята из Сватовского района Луганской Народной Республики, а также из Донецка. Только в эту смену отдохнут 242 ребенка – не только гости из новых регионов, но и ребята из Саратовской области, в том числе дети участников специальной военной операции.

Новая смена пройдет под названием «Горизонты возможностей». Ребят ждет насыщенная программа – спортивные соревнования, конкурсы, творческие выступления, игры, встречи с интересными людьми.

Каждый день смены будет иметь свое название и свое тематическое мероприятие – день талантов, день сплочения, творчества и фантазии, викторин, знаний, откровений, рекордов, выборов и т.д.

Смена началась со «Дня знакомств». Для ребят провели ознакомительную экскурсию по центру, операцию «Уют», знакомство в отрядах и вечернюю дискотеку.

Для ребят запланирована поездка на ГЭС Балаково, а также мероприятия с приездом специалистов центра медицинской профилактики, территориального центра занятости населения, представителей «Движения первых». Специалисты службы занятости проведут профориентационную работу. Также будет оказан комплекс медицинских услуг.

«Организовываем для гостей отдых с прошлого лета. Некоторые ребята приехали в этом году в Саратовскую область уже во второй раз. С самого начала летней оздоровительной кампании регион принял более 300 гостей. Главная цель - обеспечить детям комфортный отдых, дать возможность проявить себя и свои способности в разных сферах, найти новых друзей и просто с удовольствием и пользой провести летние каникулы в Саратовской области», – прокомментировал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.