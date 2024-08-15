15 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:36 | 14 августа
Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО
18:04 | 14 августа
Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске
16:00 | 14 августа
В Саратовскую область приехали на отдых дети из Сватовского района ЛНР и ДНР
15:19 | 14 августа
Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО
13:09 | 14 августа
Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Армении
12:10 | 14 августа
Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»
10:29 | 14 августа
Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»
09:44 | 14 августа
Саратовская область принимает жителей Курской области
09:10 | 14 августа
Саратовская область вошла в топ по объёмам перевозки пшеницы
20:44 | 13 августа
Пять плюсов платных парковок в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО

Новости
Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО


Жители Саратовской области продолжают повторно заключать военные контракты. Для участия в спецоперации отправилась очередная группа добровольцев из 70 саратовцев. Видео отправки бойцов разместил телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Бойцы пополнят полки подготовки военно-морского флота, воздушно-десантных и сухопутных войск. Там они пройдут подготовку в течение месяца и получат военно-учетные специальности, в том числе по управлению беспилотными летательными аппаратами.

«Присутствуют люди, которые уже участвовали в специальной военной операции добровольцами, то есть прошли подготовку в подразделениях БАРС, имеют боевой опыт. Люди уезжают с боевым настроением, все едут туда, чтобы принести пользу Родине, все хотят помочь стране и являются патриотами», - отметил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Дмитрий Дудаков.

Среди граждан, заключивших контракт, есть добровольцы, получившие боевой опыт в спецоперации. Так, саратовец Илья подписал контракт с Минобороны РФ уже второй раз. Впервые он принял такое решение в 2018 году после прохождения срочной службы. По истечении контракта вернулся на «гражданку», где устроился работать на завод. Сейчас Илья снова не смог остаться в стороне.

Напомним региональную выплату участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 30 сентября повысили до 500 тысяч рублей. Федеральная единовременная выплата составляет 400 тысяч рублей при подписании до конца года. Жители региона за первый месяц службы получат 1,3 млн рублей, а за год – от 3,5 млн рублей.

Узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20 и в пункт отбора в Саратове (улица Буровая, 36).