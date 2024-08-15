Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО

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Жители Саратовской области продолжают повторно заключать военные контракты. Для участия в спецоперации отправилась очередная группа добровольцев из 70 саратовцев. Видео отправки бойцов разместил телеграм-канал «Время Саратовское Z».Бойцы пополнят полки подготовки военно-морского флота, воздушно-десантных и сухопутных войск. Там они пройдут подготовку в течение месяца и получат военно-учетные специальности, в том числе по управлению беспилотными летательными аппаратами.«Присутствуют люди, которые уже участвовали в специальной военной операции добровольцами, то есть прошли подготовку в подразделениях БАРС, имеют боевой опыт. Люди уезжают с боевым настроением, все едут туда, чтобы принести пользу Родине, все хотят помочь стране и являются патриотами», - отметил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Дмитрий Дудаков.Среди граждан, заключивших контракт, есть добровольцы, получившие боевой опыт в спецоперации. Так, саратовец Илья подписал контракт с Минобороны РФ уже второй раз. Впервые он принял такое решение в 2018 году после прохождения срочной службы. По истечении контракта вернулся на «гражданку», где устроился работать на завод. Сейчас Илья снова не смог остаться в стороне.Напомним региональную выплату участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 30 сентября повысили до 500 тысяч рублей. Федеральная единовременная выплата составляет 400 тысяч рублей при подписании до конца года. Жители региона за первый месяц службы получат 1,3 млн рублей, а за год – от 3,5 млн рублей.Узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20 и в пункт отбора в Саратове (улица Буровая, 36).