Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Армении

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22-23 августа Саратовскую область посетит делегация из Армении в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными компаниями и дальнейшим заключением экспортных контрактов.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Будут организованы переговоры саратовских предпринимателей с зарубежными партнерами, также состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий.Для участия в реверсной бизнес-миссии обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или по электронной почте cpexport64@gmail.com.