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Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»

Новости
Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»


Областной минстрой утвердил Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов».

В документ вошел ряд изменений. Так, например, территориальные зоны Правил приведены в соответствие с функциональными зонами Генерального плана, утвержденного в декабре 2022 года.

В новой редакции изложена и карта градостроительного зонирования. К единым требованиям в части градостроительных регламентов приведены территории присоединенных населенных пунктов. При этом действующие Правила землепользования и застройки присоединенных населенных пунктов автоматически утрачивают силу.

Ознакомиться с полным перечнем изменений можно на официальном сайте ведомства (https://www.minstroy.saratov.gov.ru/info/news/detail.php?ID=8157).

«Работа была проведена большая. Проект Правил дважды проходил процедуру общественных обсуждений. В адрес комиссии поступило более 100 обращений физических и юридических лиц, общественных организаций. Все обращения были отработаны, по каждому было принято заключение. Важной частью разработки проекта Правил, также является описание местоположения границ территориальных зон и направление сведений о местоположении таких границ для внесения в ЕГРН. Напомню, Саратовская область участвует в качестве пилотного региона в реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». Согласно доведенному Росреестром плану-графику, установлен срок постановки на учет 100% сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон до первого января следующего года. Отмечу, что Правила вступают в силу с момента официального опубликования документа», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.