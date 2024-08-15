Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»

просмотров: 172

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России».К участию приглашаются инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных и муниципальных учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность.Конкурсантам необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут. Ролик должен раскрывать идею возникновения выставки или целого этнокультурного музея. Создатели могут показать отдельный экспонат, провести экскурсию, отразить творческую подачу выставочного материала.Заявки принимаются по номинациям:-Лучший проект музея-Лучший проект НКО или бюджетной организации-Лучший выставочный проект инициативной группы-Творческая экскурсия по этнокультурной выставке-Уникальный экспонат этнокультурной выставки-Семейная этнокультурная выставка/ Семейный этномузейКроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий, обладатель которого определится онлайн-голосованием.Лучшие конкурсные работы попадут на видеоканал «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в СМИ. Победители будут отмечены дипломами и призами.Подробная информация – на сайте http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur-2024