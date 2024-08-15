15 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:36 | 14 августа
Саратовские экспортеры - победители Всероссийской премии «Экспортер года» в ПФО
18:04 | 14 августа
Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске
16:00 | 14 августа
В Саратовскую область приехали на отдых дети из Сватовского района ЛНР и ДНР
15:19 | 14 августа
Саратовцы повторно заключают военные контракты для участия в СВО
13:09 | 14 августа
Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Армении
12:10 | 14 августа
Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»
10:29 | 14 августа
Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»
09:44 | 14 августа
Саратовская область принимает жителей Курской области
09:10 | 14 августа
Саратовская область вошла в топ по объёмам перевозки пшеницы
20:44 | 13 августа
Пять плюсов платных парковок в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»

Новости
Саратовцев приглашают снять «Виртуальный тур по многонациональной России»

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России».

К участию приглашаются инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных и муниципальных учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность.

Конкурсантам необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут. Ролик должен раскрывать идею возникновения выставки или целого этнокультурного музея. Создатели могут показать отдельный экспонат, провести экскурсию, отразить творческую подачу выставочного материала.

Заявки принимаются по номинациям:
-Лучший проект музея
-Лучший проект НКО или бюджетной организации
-Лучший выставочный проект инициативной группы
-Творческая экскурсия по этнокультурной выставке
-Уникальный экспонат этнокультурной выставки
-Семейная этнокультурная выставка/ Семейный этномузей

Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий, обладатель которого определится онлайн-голосованием.

Лучшие конкурсные работы попадут на видеоканал «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в СМИ. Победители будут отмечены дипломами и призами.

Подробная информация – на сайте http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur-2024