15 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
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15:19 | 14 августа
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Саратовская область принимает жителей Курской области

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Саратовская область принимает жителей Курской области


В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 57 человек. В основном это семьи с детьми, прибывшие в наш регион самостоятельно.

Помимо проживания предоставляется питание. Специалисты различных учреждений и ведомств консультируют по вопросам трудоустройства, оформления единовременных выплат, оказывается психологическая помощь.

Оказание поддержки нашим соотечественникам находится на особом контроле у губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.

Для жителей Курской области и других приграничных регионов, приехавших в Саратовскую область, работает горячая линия: 8 (8452) 65-37-95.