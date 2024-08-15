Саратовская область принимает жителей Курской области

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В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 57 человек. В основном это семьи с детьми, прибывшие в наш регион самостоятельно.Помимо проживания предоставляется питание. Специалисты различных учреждений и ведомств консультируют по вопросам трудоустройства, оформления единовременных выплат, оказывается психологическая помощь.Оказание поддержки нашим соотечественникам находится на особом контроле у губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.Для жителей Курской области и других приграничных регионов, приехавших в Саратовскую область, работает горячая линия: 8 (8452) 65-37-95.