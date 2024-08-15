Саратовская область вошла в топ по объёмам перевозки пшеницы

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Согласно данным ФГИС «Зерно» Саратовская область вошла в число лидеров по объёмам перевозки пшеницы. Это достижение удалось реализовать в рамках выполнения мероприятий национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».Национальный проект направлен на увеличение экспортного потенциала России, улучшение логистической инфраструктуры и поддержку отечественных сельхозпроизводителей. Включение Саратовского региона в топ маршрутов подтверждает, что регион успешно справляется с задачами по развитию транспортных коридоров и увеличению экспортных поставок.Благодаря проекту областные аграрии с каждым годом наращивают производство зерна и выходят на международные рынки, увеличивая экспорт своей продукции.«Включение региона в топ маршрутов по объёмам перевозки пшеницы — результат слаженной работы всех участников процесса. Мы продолжаем оптимизировать логистику и поддерживать местных сельхозтоваропроизводителей, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее и укреплять позиции страны на мировом рынке зерна», – прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.