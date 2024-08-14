Пять плюсов платных парковок в Саратове

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Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта МО «Город Саратов» Игорь Поздникин согласился, что тема платных парковок «назрела». Споры, нужны ли они в Саратове, часто возникают между горожанами, особенно если автолюбители на работу в центр добираются на своём транспорте, а потом долго ищут для него место стоянки.«С одной стороны, мы давно привыкли к тому, что платные парковки есть возле аэропортов и железнодорожных вокзалов. Да, это, конечно, стоит денег, но, с другой стороны, очень удобно. А если она появится в центре города, где всегда сложно найти место для парковки, - в этом для саратовцев есть плюсы. Гражданин должен иметь право посетить Торговый центр, больницу или банк не нарушая ПДД (оставляя машину, например, в непредназначенном для этого месте), что сейчас очень сложно. Бесплатные парковки тоже будут. И их количество даже увеличится. У жителей должен быть выбор», – сказал спикер.В диалоге принял участие начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергей Никитин.В итоге было озвучено пять неоспоримых плюсов платных парковок.1. Становится меньше пробок. Некоторые граждане предпочтут ограничить использование личного транспорта.2. Порядок на дорогах (водители уже не оставят машину «где придется»).3. Наличие свободных парковочных мест (не надо много времени тратить на поиск стоянки).4. В центре города снижается поток машин.5. Общественный транспорт становится более популярным.Спикеры согласились с тем, что нужно поработать над качеством городского общественного транспорта. Здесь важны бесперебойность графика движения, комфорт пассажиров (кондиционеры и прочее). Кстати, определенные шаги в этом направлении сделаны – с 1 августа в Саратове несколько автобусных маршрутов перешли на брутто-контракты: №90А и №6 А. Одно из условий контракта - неукоснительное исполнение графика движения транспорта согласно расписанию.