Юбилей Шнитке отметят в Саратове масштабным музыкальным фестивалем

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Концертом двух хоровых коллективов – musicAeterna и Театра хоровой музыки Саратовской филармонии под управлением Теодора Курентзиса 11 сентября 2024 в Саратове откроется фестиваль музыки Альфреда Шнитке (1934–1998) «Лабиринты». Он проводится к 90-летию со дня рождения композитора. Художественный руководитель фестиваля Андрей Устинов.Импульсом к созданию фестиваля стали концертные программы Московской филармонии и Андрея Устинова «Лабиринты» из произведений Альфреда Шнитке. Название балета Шнитке стало названием и абонемента МГАФ, и фестиваля в Саратове, на родине композитора.В программе – 8 концертов, 25 сочинений Шнитке. Концерты для виолончели, для альта, для фортепиано с оркестром, Кончерто гроссо № 1. Камерные ансамбли: Фортепианный квинтет памяти матери, Струнный квартет, сонаты для скрипки и виолончели с фортепиано, Сюита в старинном стиле, “A Paganini”, “Moz-Art”, «Прелюдия памяти Д.Д. Шостаковича», «Монолог памяти Олега Кагана», «Пер Гюнт», «Афоризмы», музыка из фильмов «Агония», «Осень», «Сказка странствий», произведения для инструментов соло, вокальные и хоровые сочинения.На фестиваль приглашены хор musicAeterna, государственный квартет имени Бородина, солисты и коллективы Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Симфонический Шнитке-оркестр и Камерный Шнитке-оркестр под управлением главного дирижера Игоря Громова.В фестивале примут участие пианисты Андрей Диев, Павел Домбровский, скрипачи Леонид Железный, Иван Наборщиков, Елена Рольбина, Степан Якович, альтист Сергей Полтавский, виолончелист Борис Андрианов, дирижеры Теодор Курентзис, Андрей Аниханов, солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко, саратовские музыканты.На дни фестиваля приходится памятная дата – 90-летие со дня рождения Альфреда Шнитке. В этот день, 24 ноября, отмечается и день рождения Саратовской областной филармонии: в этом году исполняется 87 лет со дня ее основания. В программе концерта 24 ноября – хоровые сочинения русских и зарубежных композиторов, сочинение Шнитке «Не сон в летнюю ночь», Увертюра и фрагменты музыки Мендельсона к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» и в завершение – музыка Шнитке из кинофильмов «Агония», «Осень», «Сказка странствий». Академическим симфоническим оркестром филармонии будет дирижировать молодой талантливый маэстро Федор Безносиков.