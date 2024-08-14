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Семья Меньщиковых из Александрова Гая представит Саратовскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО

Новости
Семья Меньщиковых из Александрова Гая представит Саратовскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО

Папа Сергей, мама Ольга, дочка Дарья и бабушка Татьяна Маслова поборются за звание самой сильной, ловкой и быстрой семьи страны. В фестивалях ВФСК «ГТО» семья участвует не первый год: дважды Меньщиковы становились финалистами муниципального этапа фестиваля и представляли район на областных соревнованиях.

С 22 по 28 августа они отправятся в Томск, где пройдет финал Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Их соперниками станут более 60 семей-команд из разных регионов России.

В программе фестиваля: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 метров, бег на 60 метров, плавание на 50 и 25 метров, стрельба.

У каждого члена семьи будет свой набор испытаний, к которым во время командной эстафеты добавятся приседания с гирей весом 8 кг для Ольги и поднятие гири весом 16 кг для Сергея.

«Спорт ещё больше сплотил нашу семью», - отметили наши герои.