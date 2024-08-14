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В Курск из Саратовской области направили более 85 тонн гуманитарного груза

Новости

В Курскую область из Саратовской области направили более 85 тонн гуманитарного груза. Колонна в сопровождении специалистов региональной службы спасения выехала в приграничный регион утром 11 августа.


Напомним, о сборе гуманитарной помощи в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В желании поддержать жителей Курской области объединились все районы области, социальные учреждения, волонтеры и неравнодушные граждане.

В состав гуманитарного груза вошли товары первой необходимости, различное оборудование, продукты питания и медикаменты. Централизованный сбор и доставка организованы областной службой спасения под контролем начальника управления безопасности региона Юрия Юрина.

«В достаточно оперативные сроки по поручения губернатора был сформирован груз. Планируем, что сегодня вечером уже будем в Курской области», - сообщил Юрин.