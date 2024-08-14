Бесплатные автобусы для зрителей XI Открытого чемпионата России по пахоте: маршруты и расписание

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XI Открытый чемпионат России по пахоте пройдёт с 16 по 18 августа на территории Саратовской области в Гагаринском районе (пересечение СКАД и Усть-Курдюмского шоссе вблизи рынка «Фудпорт»).Для зрителей, которые планируют посетить чемпионат, будет организовано бесплатное транспортное сообщение. Автобусы будут курсировать ежедневно с 8:30 до 21:00 с интервалом в один час.Маршруты движения автобусов:Саратов, гостиница «Словакия» (ул. Предмостовая) – Саратов, рынок «Фудпорт» (Усть-Курдюмское шоссе);Энгельс, гипермаркет «Лента» (проспект Химиков) – Саратов, рынок «Фудпорт» (Усть-Курдюмское шоссе);Саратов, гипермаркет «Лемана Про» – Саратов, рынок «Фудпорт» (Усть-Курдюмское шоссе);Саратов, гипермаркет «Happy Молл» – Саратов, рынок «Фудпорт» (Усть-Курдюмское шоссе).