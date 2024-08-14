Фестиваль «Открытая ВОЛГА» объединил более 3500 тысяч любителей спорта

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В День физкультурника на Новой Набережной в Саратове прошел фестиваль «Открытая ВОЛГА», который включал в себя фестиваль уличной культуры «Над Волгой», соревнования по парусному спорту на Кубок Губернатора, заплыв на открытой воде «Покорители Волги», автограф-сессию от профессиональных спортсменов и множество других спортивных активностей.Заплыв «Покорители Волги» установил рекорд, став первым заплывом на открытой воде на дистанции больше 5000м в Приволжском федеральном округе. Преодолеть дистанции в 6,5 км, 4 км, 1 км и 500 м смогли более 200 пловцов из 8 регионов России.Соревнования по парусному спорту на Кубок Губернатора приковывали взгляды всех гостей праздника, а Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» объединили 35 команд юных спортсменов со всего региона.Ставший уже традиционным фестиваль уличных видов спорта «Над Волгой» дал возможность гостям праздника выбрать спортивное занятие по душе и принять участие в работе интерактивных площадок: в соревнованиях по пляжному теннису и пляжному волейболу, фиджитал-баскетболу, настольному теннису, брейкдансу, кросс-фиту; попробовать свои силы в роллер спорте, скейтбординге, сдаче норм ГТО, гребле-индор, мастер классах от профессиональных спортсменов.На площадке летнего кинотеатра прошла встреча с болельщиками и автограф-сессия с игроками профессиональных клубов «Протон-Саратов», «СГАУ-Саратов», «Кристалл» и «Автодор». В том числе в мероприятии приняли участие капитаны волейбольного клуба Ольга Костюкевич и мужской гандбольной команды Андрей Трофимец.На главной сцене фестиваля прошло торжественное награждение лучших работников отрасли и концерт от творческих коллективов города.В этом году День физкультурника отмечает 85-летие, и в течение десяти дней в регионе прошли более 250 разнообразных спортивных мероприятий, которые объединили более 20 000 тысяч участников.