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«Менделеевцы» Саратовской области примут участие в экологической экспедиции на Камчатке

Новости
«Менделеевцы» Саратовской области примут участие в экологической экспедиции на Камчатке


С 12 по 18 августа Росатом проведет на Камчатке «менделеевскую» смену Экосистемы. Проект «Менделеевская» экспедиция, направленный на получение школьниками практического опыта в научно-исследовательской работе в области экологии, будет реализован в четвертый раз.

Более 80 школьников, студентов и преподавателей из числа участников образовательного проекта «Менделеевские классы» и победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» из 12 регионов России, в том числе из регионов Приволжского федерального округа: Кировской, Саратовской, Нижегородской областей и Удмуртской Республики, проведут собственные научные исследования, познакомятся с историей и природой Камчатского края.

В 2024 году накануне молодежной смены Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край» ребята проведут практические занятия в полевых условиях на Халактырском пляже на берегу Тихого океана и озере Микижа, изучат экосистему вулканов. Программа экспедиции включает в себя проектную работу, экскурсии, образовательные мероприятия и коммуникативные игры, чтобы помочь участникам лучше узнать друг друга и научиться работать в команде. Кроме того, ребят ждут лекции биолога, зоолога, атомные практикумы «Лазеры», «Источники энергии», «Осознанное потребление», тренинг «Экологический город будущего».

Школьники и их кураторы-студенты – в течение года разрабатывали и защищали проекты, связанные с охраной окружающей среды, исследовали проблемы загрязнения воздуха, почвы и воды, а также изучали способы развития альтернативных источников энергии и повышения уровня осознанного потребления в регионах.