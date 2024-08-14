Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России
С 5 по 11 августа в Ульяновске в акватории Куйбышевского водохранилища прошло Первенство России по парусному спорту. Более 150 спортсменов в возрасте до 20 лет из разных регионов России боролись за медали.
️По результатам гонок воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» показали следующие результаты:
В классе «Кадет»:
2 место - Максим Антонов, Глеб Лапшин
2 место - Арина Гончарова, София Медведева
В классе «Европа»:
3 место - Анастасия Евтихова