В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

14 августа 2024 СРЕДА
Новости
20:44 | 13 августа
Пять плюсов платных парковок в Саратове
18:00 | 13 августа
Юбилей Шнитке отметят в Саратове масштабным музыкальным фестивалем
17:00 | 13 августа
Семья Меньщиковых из Александрова Гая представит Саратовскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО
16:30 | 13 августа
Строительство поликлиники в Новоузенске идет в соответствии с графиком
15:00 | 13 августа
В Ершовском районе по просьбам жителей отремонтировали 37 км трассы
14:00 | 13 августа
В Курск из Саратовской области направили более 85 тонн гуманитарного груза
14:00 | 13 августа
В Курск из Саратовской области направили более 85 тонн гуманитарного груза
13:00 | 13 августа
Бесплатные автобусы для зрителей XI Открытого чемпионата России по пахоте: маршруты и расписание
12:00 | 13 августа
Фестиваль «Открытая ВОЛГА» объединил более 3500 тысяч любителей спорта
11:00 | 13 августа
«Менделеевцы» Саратовской области примут участие в экологической экспедиции на Камчатке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

Новости
В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

В Озинках и Мокроусе открылись универсальные спортивные площадки для игры в футбол.

В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

Команды муниципалитетов в 2023 году стали победителями областного турнира среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.

В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

В качестве дополнительного приза по инициативе главы региона Романа Бусаргина команды-победительницы получили современные спортивные объекты.

После торжественного открытия на новых футбольных площадках прошли товарищеские матчи.