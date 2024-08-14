В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора
В Озинках и Мокроусе открылись универсальные спортивные площадки для игры в футбол.
Команды муниципалитетов в 2023 году стали победителями областного турнира среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.
В качестве дополнительного приза по инициативе главы региона Романа Бусаргина команды-победительницы получили современные спортивные объекты.
После торжественного открытия на новых футбольных площадках прошли товарищеские матчи.