В регионе открылись две спортивные площадки для победителей футбольного турнира на Кубок Губернатора

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В Озинках и Мокроусе открылись универсальные спортивные площадки для игры в футбол.Команды муниципалитетов в 2023 году стали победителями областного турнира среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.В качестве дополнительного приза по инициативе главы региона Романа Бусаргина команды-победительницы получили современные спортивные объекты.После торжественного открытия на новых футбольных площадках прошли товарищеские матчи.