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Саратовские медики и сотрудники областного минздрава собрали гуманитарный груз для прифронтового госпиталя

Новости
Саратовские медики и сотрудники областного минздрава собрали гуманитарный груз для прифронтового госпиталя


Для наших бойцов были собраны лекарственные препараты, расходные материалы, медицинские изделия, предметы личной гигиены, постельное белье – все, в чем нуждаются врачи, оказывающие помощь, и пациенты

«Среди медиков равнодушных нет. Никогда не остаемся в стороне от помощи нашим защитникам. Гуманитарные грузы отправляем регулярно. Военные, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, нуждаются в максимальной поддержке, а сбор гуманитарной помощи – это самое малое, что мы можем для них сделать. Уверен, что собранный груз поможет врачам оказать необходимую помощь нашим бойцам, сохранить жизни, а военнослужащим - быстрее восстановиться после ранений», - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.