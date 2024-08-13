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В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Новости
В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры


В посёлке Духовницкое состоялся межрегиональный Фестиваль казачьей культуры «О вере, о воле и казачьей доле!». Мероприятие с участием казаков и казачьих коллективов из Саратовской и Самарской областей прошло в Духовницком районе в таком формате впервые.

В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Фестиваль открылся молебном в храме Святого Пророка Илии, после чего его участники Крестным ходом прошли до Парка Победы, где была расположена главная сцена и творческие площадки фестиваля.

В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры

На православной площадке «Вера и слава» гости фестиваля смогли принять участие в мастер-классе по колокольному перезвону, приобрести сувенирную продукцию и попробовать блюда православной кухни.

На площадке «Казачья удаль» казаки демонстрировали мастерство фланкировки казачьей шашкой и владение нагайкой.

В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры

На поляне «В гости к казакам» все желающие смогли познакомится с казачьим фольклором и принять участие в свадебном обряде.

Для юных гостей фестиваля на детской поляне «Казачья слобода» были организованы традиционные детские казачьи игры и забавы. Также в рамках фестиваля прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции.

Завершилось мероприятие выступлениями самодеятельных и творческих казачьих коллективов.