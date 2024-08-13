13 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
16:04 | 12 августа
Саратовские медики и сотрудники областного минздрава собрали гуманитарный груз для прифронтового госпиталя
15:00 | 12 августа
В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры
14:00 | 12 августа
Жителей Саратовской области приглашают к участию в «Дизайн-марафоне»
12:54 | 12 августа
Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"
12:47 | 12 августа
В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»
12:46 | 12 августа
В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»
12:00 | 12 августа
«Усадьба Фест» пройдет в Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского
11:00 | 12 августа
Жители Саратовской области могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»
10:00 | 12 августа
Для старинного здания детской больницы утвердили предмет охраны
09:00 | 12 августа
В Ночь кино смотрим лучшие российские фильмы бесплатно
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратовской области приглашают к участию в «Дизайн-марафоне»

Новости
Жителей Саратовской области приглашают к участию в «Дизайн-марафоне»

Стартовала регистрация на проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется впервые в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование» и призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры.

«Дизайн-марафон» включает два трека: просветительский, где каждый участник сможет самостоятельно освоить базовый комплекс креативных навыков, и профессиональный, в рамках которого действующие специалисты смогут проявить свой талант.

Стать слушателем просветительского онлайн-курса может любой житель Саратовской области в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут жители Саратовской области в возрасте от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте проекта на платформе «Россия – страна возможностей».

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Цель курса – дать его слушателям универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас.

Активность участников этого трека будет оцениваться в баллах, исходя из количества просмотренных видеовыпусков и верно выполненных контрольных и творческих заданий по каждому направлению отдельно. Подсчет результатов будет осуществляться с помощью автоматизированной системы оценки.

Вошедшие в число финалистов получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж», а их лучшие творческие решения будут опубликованы в информационных каналах проекта. Победители получат бесплатный доступ к образовательному курсу уровня «Профи» по теме одного из модулей видеокурса.

В ходе профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» – два отборочных этапа, и третий, финальный: «Дизайн-интенсив».

Больше информации можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте https://vk.com/design.marafon.