Жителей Саратовской области приглашают к участию в «Дизайн-марафоне»

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Стартовала регистрация на проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется впервые в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование» и призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры.«Дизайн-марафон» включает два трека: просветительский, где каждый участник сможет самостоятельно освоить базовый комплекс креативных навыков, и профессиональный, в рамках которого действующие специалисты смогут проявить свой талант.Стать слушателем просветительского онлайн-курса может любой житель Саратовской области в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут жители Саратовской области в возрасте от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте проекта на платформе «Россия – страна возможностей».Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Цель курса – дать его слушателям универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас.Активность участников этого трека будет оцениваться в баллах, исходя из количества просмотренных видеовыпусков и верно выполненных контрольных и творческих заданий по каждому направлению отдельно. Подсчет результатов будет осуществляться с помощью автоматизированной системы оценки.Вошедшие в число финалистов получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж», а их лучшие творческие решения будут опубликованы в информационных каналах проекта. Победители получат бесплатный доступ к образовательному курсу уровня «Профи» по теме одного из модулей видеокурса.В ходе профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» – два отборочных этапа, и третий, финальный: «Дизайн-интенсив».Больше информации можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте https://vk.com/design.marafon.